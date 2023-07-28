Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan, Hatice Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları görevlerinden alındı. Bu kapsamda yerlerine yeni isimler atandı. Peki, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan, Hatice Karahan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar!

HATİCE KARAHAN KİMDİR? 1978 yılında İstanbul dünyaya gelen Prof. Dr. Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini de Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat bölümünde tamamlayan Hatice Karahan, ardından doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD'ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University'de ekonomi dersleri veren Karahan, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlendi. 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. 2016 yılında "Yılın Ekonomi Yazarı" seçildi. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı olan Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile TCMB Başkan Yardımcısı olarak atandı.