Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın önemi araştırılmaya başlandı. Bu önemli zamanda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okumanın fazileti nedir? Aşure Günü gül suyuna Fatiha okumanın önemi nedir? İşte detaylar...
AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN ÖNEMİ NEDİR?
İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okunuyor.
Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. (Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)
AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA NEDİR?
Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...
Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim...