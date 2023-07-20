HUKUK TABAN PUANLARI 2023 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet / özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

2023 HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.