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    • Haberler
    • 20.07.2023 18:27
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    • 20.07.2023 18:27
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    HUKUK TABAN PUANLARI 2023 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet / özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

    TYT, AYT ve YDT oturumları sonucunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanları açıklandı. Binlerce aday, tercih dönemine yönelik heyecanla 2023 hukuk taban puanları ve kontenjanları hakkında araştırmalarına başladı. Peki, hukuk 2023 taban puanları kaç? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hukuk Fakültesi taban puanları 2023

    YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih dönemi için araştırmalar hız kazandı. 2023 hukuk puanları oldukça merak ediliyor. İşte detaylar...

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    2023 HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın İlk ve Acil Yardım bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

        YKS Tercih süreci 27 Temmuz'da başlıyor YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
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        Haberler Haberler HUKUK TABAN PUANLARI 2023 | YKS ÖSYM HUKUK FAKÜLTESİ devlet / özel üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
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