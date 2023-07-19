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    • Haberler
    • 19.07.2023 14:30
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    • 19.07.2023 14:34
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    Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar, çekilecek tesbihler

    Muharrem ayının ilk günü, Müslümanlar tarafından dünyanın dört bir yanında idrak ediliyor. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar Muharrem ayı ibadetleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar nelerdir? İşte Muharrem ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihler

    Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

    Muharrem ayı, İslam takviminin ilk ayı olup Müslümanlar için son derece önemli bir gün. Bu mübarek günlerde insanlar yapılacak ibadetler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar, çekilecek tesbihler nelerdir? İşte dini bilgiler!

    MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

    Namazdan sonra 11 defa:

    La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

    11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

    Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerîf okuyanları Cenâb-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzûruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır.

    Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.

    Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:

    Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."

    Türkçe Anlamı:

    Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.

    MUHARREM AYI NAMAZI VAR MI?

    Dinin temeli olan namaz, her vakit olduğu gibi mübarek gün ve gecelerde de Müminlerin Allah'ın huzuruna çıkmasına vesiledir. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur.

    Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

    Muharrem ayına özel nafile bir namaz olmasa da Diyanet; mübarek gün ve geceler için kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmalarının uygun olacağını bildirmiştir.

    MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK TESBİH NAMAZI

    Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır:

    "Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur."

    Tesbih namazında şunlar okunur:

    1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,
    2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)
    3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...
    4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.
    Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır.

        NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUALAR

        11 defa: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemût, biyedihi'l-hayr, ve hüve alâ külli şey'in kadîr."

        11 istiğfâr-ı şerîf, 11 salevât-ı şerîfe okunup duâ yapılır.

        Duâda, geçmiş senenin günâhlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.

        MUHARREM AYININ 1'İ İLE 10'U ARASINDA KILINACAK NAMAZ

        Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.

        Namaza şöyle niyet edilir:

        "Niyet eyledim yâ Rabbi, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veyâ herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber..."

        1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı Şerîf.
        2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.
        3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 El-hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı Şerîf.
        4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf.
        5. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 ihlâs-ı Şerîf.
        6. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 10 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra duâ edilir.
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