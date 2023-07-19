LGS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? LGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanır? Hangi okulu kazandığımı nereden öğrenebilirim 2023?

2023 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında, LGS tercih işlemleri ve sonuç tarihi belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.
Lise tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar sürecek.
LGS TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'a kadar sürecek.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.