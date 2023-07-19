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    • Haberler
    • 19.07.2023 12:00
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    • 19.07.2023 12:00
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    LGS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? LGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanır? Hangi okulu kazandığımı nereden öğrenebilirim 2023?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci, heyecan dolu bir şekilde devam ediyor. 3 Temmuz tarihinde başlayan ve bugün sona erecek olan 2023 LGS tercih işlemleri, binlerce öğrencinin geleceği için büyük önem taşıyor. Güzel bir lisede eğitim alabilme hayali kuran öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercihlerini belirleyerek, geleceklerine yön verecek. Peki, LGS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? LGS yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanır? Hangi okulu kazandığımı nereden öğrenebilirim 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS tercihleri açıklandı mı 2023?

    2023 LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023 iş takvimi sonrasında, LGS tercih işlemleri ve sonuç tarihi belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.
    Lise tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar sürecek.

    LGS TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 19 Temmuz'a kadar sürecek.

    Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA KESİN KAYIT TARİHLERİ

        Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılan yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi.

        Bu kapsamda, merkezî yerleştirme sonucunda asıl listeden kayıt hakkı kazananlar, 17-19 Temmuz tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptıracak.

        Boş kalan kontenjanlara merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler 19 Temmuz, boş kalan kontenjanlara merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler de 20 Temmuz'da ilan edilecek.

        Merkezî birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, merkezî ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak.

        Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu kapsamda tercihler 7-11 Ağustos'ta alınacak, 14 Ağustos'ta da boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları açıklanacak.

        LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

        OHAL kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.

        Bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.



        Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

        Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

        Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.
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