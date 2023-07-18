Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor 2023? Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Aşure günü oruç tutulur mu?

İslam dininde paylaşma, dayanışma anlamına gelen ve büyük önem taşıya bu gün ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından sürüyor. Özellikle Aşure Günü'nde hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.
Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)