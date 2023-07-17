YKS Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS ÖSYM SONUÇ TARİHİ! YKS sınav sonucu erken açıklanır mı?

YKS sınav sonuçları açıklandı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 2023 YKS sonuçları için ÖSYM kritik tarihi belirledi. İşte 2023 YKS sonuç tarihi...
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM ınav sonuçlarını erken açıklayabilir. Ancak konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.