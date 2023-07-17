Şu an emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 BAĞKUR ve SSK zamlı EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA! 7500, 8000, 8500, 9000 TL alanlar...

En düşük esnaf emeklimiz 5 bin 454 TL alırken, şu anda 6 bin 817 TL alacak. SSK 2 bin öncesi 6 bin 327 TL'ydi, yüzde 25'lik zam ile 7908 TL yapıyor. SSK 2 bin sonrası 4 bin 550 TL alırken 5 bin 687 TL'ye yükseliyor ama 7 bin 500 TL'ye tamamlanacak. Bağkur esnafımız 5 bin 454 TL alırken, 6 bin 817 TL'ye artıyor ama 7 bin 500 TL'ye tamamlanacak. Yine Bağkur tarım işçileri 4 bin 550 TL alırken, 5 bin 687 TL'ye artıyor ve 7 bin 500 TL'ye tamamlanacak.