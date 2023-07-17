Şu an emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 BAĞKUR ve SSK zamlı EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA! 7500, 8000, 8500, 9000 TL alanlar...

Zamlı emekli maaşları için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli maaş hesabı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.