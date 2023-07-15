15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü olması nedeniyle kahraman şehitlerimizi anmak için tüm Türkiye'de törenler düzenleniyor. Öte yandan selanın ne zaman okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak 2023? Sela neden okunuyor, hangi durumlarda okunur? İşte detaylar!