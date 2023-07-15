15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü olması nedeniyle kahraman şehitlerimizi anmak için tüm Türkiye'de törenler düzenleniyor. Öte yandan selanın ne zaman okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak 2023? Sela neden okunuyor, hangi durumlarda okunur? İşte detaylar!
15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK 2023?
15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı selalar okunacak.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 15 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelindeki camilerden yeniden yükselecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkanlığın, Türkiye genelinde, ihanet çetesi FETÖ karşısında Çanakkale ruhuyla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan milletin aziz hatırası muhafaza edilmek üzere etkinlik ve faaliyetler düzenleneceği aktarıldı.