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    • Haberler
    • 15.07.2023 10:43
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    • 15.07.2023 10:43
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    15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak 2023? Sela neden okunuyor, hangi durumlarda okunur?

    15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde milletçe şehitlerimizi anıyoruz. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bastırılmasının üzerinden 7 yıl geçti. Hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde şehitlerimizi anacağımız bu günde binlerce camide sela okunacak. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak 2023? Sela neden okunuyor, hangi durumlarda okunur? İşte detaylar!

    15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak 2023? Sela neden okunuyor, hangi durumlarda okunur?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü olması nedeniyle kahraman şehitlerimizi anmak için tüm Türkiye'de törenler düzenleniyor. Öte yandan selanın ne zaman okunacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak 2023? Sela neden okunuyor, hangi durumlarda okunur? İşte detaylar!

    15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK 2023?

    15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı selalar okunacak.

    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 15 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelindeki camilerden yeniden yükselecek.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkanlığın, Türkiye genelinde, ihanet çetesi FETÖ karşısında Çanakkale ruhuyla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan milletin aziz hatırası muhafaza edilmek üzere etkinlik ve faaliyetler düzenleneceği aktarıldı.

        KUR'AN-I KERİM TİLAVET EDİLİP MEVLİD-İ ŞERİFLER OKUNACAK

        Başkanlığın 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm camii ve Kur'an kurslarında hatm-i şerifler okunarak, duaları 15 Temmuz'da icra edilecek programlarda yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilavet edilip, mevlid-i şerifler okunacak.

        Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde öğle namazı sonrası şehitler için "Mevlit Programı" düzenlenecek ve Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.

        MİNARELERDEN SELALAR OKUNUP IŞIKLAR YAKILACAK

        15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz Pazar gününe bağlayan gece 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı selalar okunacak. Ayrıca merkez camiler ve 15 Temmuz programlarının icra edileceği yerlere yakın olan camiler sabah namazına kadar açık tutulacak ve bütün camilerin minarelerinin ışıkları yakılacak.
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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Haberler 15 Temmuz selası ne zaman, saat kaçta okunacak 2023? Sela neden okunuyor, hangi durumlarda okunur?
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