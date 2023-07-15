15 Temmuz Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi kurum ve kuruluşlar her yıl 15 Temmuz'a denk gelen günde kapalı oluyor. 2023 yılında da15 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle banka, noter ve eczanelerin hizmet saateri gündemde yer alıyor. Peki 15 Temmuz 2023 bankalar açık mı? PTT, nöbetçi noter, eczaneler 15 Temmuz Cumartesi açık mı, çalışıyor mu?