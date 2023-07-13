MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları ne zaman bitecek? Hava Harp Okulu, Astsubay MYO...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 yılı askeri öğrenci temini kapsamında gerçekleştirilen mülakat süreci hızla devam ediyor. Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi gibi aşamalardan geçen adaylar, belirtilen tarih ve saatlerde MSÜ mülakatlarına katılabiliyorlar.MSÜ mülakat sınavlarının tamamlanma tarihi ve mülakat sonuçlarının ne zaman erişime açılacağına dair araştırmalar hızlandı. Peki MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?
MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN 2023?
Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;
"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı. Buna göre mülakat süreci 5 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında olacak.
MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavlar tamamlandıktan sonras MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek. Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK?
3. Seçim Aşaması Faaliyetleri:
a. Hava Harp Okulu adayları için;
1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)