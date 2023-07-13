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    • Haberler
    • 13.07.2023 16:43
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    • 13.07.2023 16:46
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    MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları ne zaman bitecek? Hava Harp Okulu, Astsubay MYO...

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 5 Temmuz'da başlayan ve 4 Ağustos'ta sona erecek olan mülakat sürecinin ardından, adaylar MSÜ mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte MSÜ sözlü sınavları hakkında son durum.

    MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 yılı askeri öğrenci temini kapsamında gerçekleştirilen mülakat süreci hızla devam ediyor. Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi gibi aşamalardan geçen adaylar, belirtilen tarih ve saatlerde MSÜ mülakatlarına katılabiliyorlar.MSÜ mülakat sınavlarının tamamlanma tarihi ve mülakat sonuçlarının ne zaman erişime açılacağına dair araştırmalar hızlandı. Peki MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?

    MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN 2023?

    Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

    "1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

    2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

    a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

    b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

    c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

    ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı. Buna göre mülakat süreci 5 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında olacak.

    MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınavlar tamamlandıktan sonras MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek. Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

    HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK?

    3. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

    a. Hava Harp Okulu adayları için;

    1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

    2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

        3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

        b. Diğer Harp Okulu adayları için;

        1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

        2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

        c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

        1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

        2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

        4. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

        5. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2023 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

        6. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

        a. MSÜ-2023 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

        b. MSÜ-2023 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan MSÜ-2023 genel puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

        c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

        7. Şehit/Gazi yakını olan adaylar; MSÜ-2023 sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, puanları taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

            8. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

            9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

            10. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.

            11. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.
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            Haberler Haberler MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları ne zaman bitecek? Hava Harp Okulu, Astsubay MYO...
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