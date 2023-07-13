Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 13.07.2023 22:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2023 22:25
    ABONE OL

    TOKİ açık artırma şartları nedir? 2023 TOKİ AÇIK ARTTIRMA TARİHİ! 42 il 182 konut açık artırma ne zaman?

    TOKİ açık artırma şartları nedir sorusunun yanıtı merak edilyior. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ'na bağlı TOKİ 42 şehirde toplam 182 konutu açık artırma usülü satışa çıkarıyor. Kurumun internet sitesinden açık artırma ile satılacak konutların bulundukları şehirlerin yanısıra şartlar da açıklandı. Peki TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta?

    takvim.com.tr
    TOKİ açık artırma şartları nedir?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak. Konutları satın alma hakkı kazanan vatandaşlar yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile satın alacak. İşte TOKİ açık artırma şartları ve tarihi...

    TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ OLACAK İLLER

    Söz konusu konutlar ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulacak.

    AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI NEDİR?

    Açık artırmaya dair bankacılık işlemleri Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yürütülecek. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olunabilecek konutlar başvurular ve teminatlar söz konusu bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Haberler TOKİ açık artırma şartları nedir? 2023 TOKİ AÇIK ARTTIRMA TARİHİ! 42 il 182 konut açık artırma ne zaman?
        loading
        SON DAKİKA