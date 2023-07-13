TOKİ açık artırma şartları nedir? 2023 TOKİ AÇIK ARTTIRMA TARİHİ! 42 il 182 konut açık artırma ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak. Konutları satın alma hakkı kazanan vatandaşlar yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile satın alacak. İşte TOKİ açık artırma şartları ve tarihi...
TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ OLACAK İLLER
Söz konusu konutlar ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulacak.
AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI NEDİR?
Açık artırmaya dair bankacılık işlemleri Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yürütülecek. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olunabilecek konutlar başvurular ve teminatlar söz konusu bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.