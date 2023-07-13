TOKİ açık artırma şartları nedir? 2023 TOKİ AÇIK ARTTIRMA TARİHİ! 42 il 182 konut açık artırma ne zaman?

AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI NEDİR?

Açık artırmaya dair bankacılık işlemleri Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yürütülecek. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile sahip olunabilecek konutlar başvurular ve teminatlar söz konusu bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.