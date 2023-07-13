Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 13.07.2023 23:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2023 23:02
    ABONE OL

    Ege Üniversitesi bölümleri 2023! Ege Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. Sonuçlara göre taban puanları araştıran milyonlar hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. Bu kapsamda da Ege Üniversitesi bölümleri 2023 merak konusu oluyor. İşte Ege Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler!

    takvim.com.tr
    Ege Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Son günlerde milyonlarca adayın dikkatini üniversite tercihleri çekiyor. Bu noktada birçok adayın merak ettiği konulardan biri de Ege Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılında Ege Üniversitesi'nde yer alan bölümler ve taban puanları!

    YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

    Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

    YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türk Telekom
        Haberler Haberler Ege Üniversitesi bölümleri 2023! Ege Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler
            loading
            SON DAKİKA