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    • Haberler
    • 13.07.2023 11:15
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    • 13.07.2023 11:15
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    DGS sınavı ne zaman, bu pazar mı 2023? DGS sınavı kaç dakika sürüyor, hangi dersler var? Dikey Geçiş Sınavı çıkmış sorular!

    DGS hakkında aramalar hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı. 2 yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen öğrencilerin giriş yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için merakla beklenen duyuru yayınlandı. Peki, DGS sınavı ne zaman, bu pazar mı? DGS sınavı kaç dakika sürüyor, hangi dersler var? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DGS sınavı ne zaman, bu pazar mı?

    DGS ile meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler örgün öğretim lisans programlarına giriş yapabiliyor. Peki, DGS sınavı ne zaman, bu pazar mı 2023? DGS sınavı kaç dakika sürüyor, hangi dersler var? Dikey Geçiş Sınavı çıkmış sorular!

    2023 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü saat 10.15'de düzenlenecek.

    Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

    DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

    DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı. T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

    Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

        DGS SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

        Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

        Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

        Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

        Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

        Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

        Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

        Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
        Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

        Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

        Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
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        Haberler Haberler DGS sınavı ne zaman, bu pazar mı 2023? DGS sınavı kaç dakika sürüyor, hangi dersler var? Dikey Geçiş Sınavı çıkmış sorular!
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