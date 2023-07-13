DGS ile meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler örgün öğretim lisans programlarına giriş yapabiliyor. Peki, DGS sınavı ne zaman, bu pazar mı 2023? DGS sınavı kaç dakika sürüyor, hangi dersler var? Dikey Geçiş Sınavı çıkmış sorular!
2023 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dikey Geçiş Sınavı olarak da bilinen DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü saat 10.15'de düzenlenecek.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı. T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.