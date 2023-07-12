Son dakika! Twitter çöktü mü? 12 Temmuz 2023 Twitter neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor? İşte detaylar...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.
Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor. Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir. Türkiye'de özellikle İstanbul ev Ankara'daki pek çok kullanıcı Twitter'da paylaşım yapamadığını dile getiriyor.