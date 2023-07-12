Son dakika! Twitter çöktü mü? 12 Temmuz 2023 Twitter neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelecek?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.