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    • Haberler
    • 12.07.2023 17:50
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    • 12.07.2023 18:02
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    Son dakika! Twitter çöktü mü? 12 Temmuz 2023 Twitter neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelecek?

    Twiter çöktü mü sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Paylaşım yapabilen kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Twitter çöktü mü?

    Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Peki, Twitter neden açılmıyor? İşte detaylar...

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR?

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

    Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor. Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir. Türkiye'de özellikle İstanbul ev Ankara'daki pek çok kullanıcı Twitter'da paylaşım yapamadığını dile getiriyor.

        Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ!

        Twitter'da 17:00'de itibaren başlayan problem 18.00 itibariyle düzeldi. Kullanıcılar Twitter'a yeniden erişim sağlamaya başladı. Yaşanan sorunla ilgili ise resmi bir açıklama gelmedi.
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        Haberler Haberler Son dakika! Twitter çöktü mü? 12 Temmuz 2023 Twitter neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman düzelecek?
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