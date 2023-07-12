Elon Musk, Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman? ELON MUSK ve MARK ZUCKERBERG kafes dövüşü yeri ve tarihi!

ELON MUSK VE MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?

Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede gibi sorular aratılmaya başlandı. Anlık olarak İtalya'nın Roma şehrindeki tarihi yapı Kolezyum, dövüş için konuşulan yerler arasında. İki teknoloji devi, hünerlerini yakında gösterecek.

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşünün tarihi henüz netlik kazanmadı. Resmi tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacak.