Elon Musk, Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman? ELON MUSK ve MARK ZUCKERBERG kafes dövüşü yeri ve tarihi!

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşünün ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Elon Musk, Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman? İşte detaylar...
ELON MUSK VE MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?
Elon Musk ve Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede gibi sorular aratılmaya başlandı. Anlık olarak İtalya'nın Roma şehrindeki tarihi yapı Kolezyum, dövüş için konuşulan yerler arasında. İki teknoloji devi, hünerlerini yakında gösterecek.
Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği Elon Musk Mark Zuckerberg kafes dövüşünün tarihi henüz netlik kazanmadı. Resmi tarih belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
ELON MUSK MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE YAPILACAK?
İtalya Hükümeti, dünyanın en tanınmış iki teknoloji milyarderine gladyatörlere yakışır şekilde Roma'daki Kolezyum'da (Colosseum) dövüşmelerini teklif etti. Böylece iki dev teknoloji şirketi, yüzyıllarda gladyatörlerin savaştığı amfi tiyatroda dövüşecek. Kaynaklara göre hem Musk hem de Zuckerberg, Kolezyum'da dövüşmeye sıcak bakıyor.