Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle! Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Başpehlivan kim oldu?

7 Temmuz itibarıyla başlayan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri spor severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu önemli etkinlikte başpehlivanlık mücadelesi ve diğer güreş kategorilerinde pehlivanlar yeteneklerini sergiliyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle seçeneğine nasıl ulaşılır? Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Başpehlivan kim oldu? İşte haberin detayı!
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT Spor'da yayınlanıyor. Başpehlivanlık kategorisinde mücadele edecek olan güreşçiye bu yıl 1 milyon lira ödül verilecek. Bu büyük ödül, güreşçilerin heyecan dolu mücadelesini daha da değerli hale getiriyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel ve tarihi bir organizasyon olmasının yanı sıra, yüksek ödüllerle de güreşçileri motive eden bir etkinlik olarak öne çıkıyor.
BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?
Kırkpınar'da başpehlivan, 9 Temmuz Pazar günü belirlenecek. 7 Temmuz'da başlayan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri , 9 Temmuz Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.