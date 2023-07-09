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    • 09.07.2023 10:00
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    • 09.07.2023 10:00
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    Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle! Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Başpehlivan kim oldu?

    Türkiye'nin en önemli spor etkinliklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirasları Listesi'nde yer alan ve dünyanın en eski spor organizasyonu unvanına sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 662. kez düzenleniyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle seçeneğine nasıl ulaşılır? Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Başpehlivan kim oldu? İşte merak edilenler!

    Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle!

    7 Temmuz itibarıyla başlayan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri spor severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu önemli etkinlikte başpehlivanlık mücadelesi ve diğer güreş kategorilerinde pehlivanlar yeteneklerini sergiliyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle seçeneğine nasıl ulaşılır? Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Başpehlivan kim oldu? İşte haberin detayı!

    KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

    Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT Spor'da yayınlanıyor. Başpehlivanlık kategorisinde mücadele edecek olan güreşçiye bu yıl 1 milyon lira ödül verilecek. Bu büyük ödül, güreşçilerin heyecan dolu mücadelesini daha da değerli hale getiriyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel ve tarihi bir organizasyon olmasının yanı sıra, yüksek ödüllerle de güreşçileri motive eden bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

    BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

    Kırkpınar'da başpehlivan, 9 Temmuz Pazar günü belirlenecek. 7 Temmuz'da başlayan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri , 9 Temmuz Pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.

        662. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ PROGRAMI

        Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da başladı. Güreşler Sarayiçi'nde devam ederken, Kırkpınar'ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edecek. 9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat 09.00'da başlarken, Ağalık İhalesi saat 15.00'te, Bayrak Töreni saat 16.00'da Final Güreşi saat 17.30'da, Ödül Töreni ise saat 18.30'da gerçekleştirilecek.
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        Haberler Haberler Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle! Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Başpehlivan kim oldu?
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