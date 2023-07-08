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    • Ekonomi
    • 08.07.2023 16:02
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    • 08.07.2023 16:02
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    KIDEM TAZMİNATI TAVANI | Temmuz 2023 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Kıdem tazminatı alma şartları...

    Kıdem tazminatı tavanı, açıklanan memur zammı sonrası en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kıdem tazminatı tavanı ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı kaç TL? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

    Temmuz 2023 memur ve emekli zammı sonrası en sık aratılanlardan biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. İşte 2023 2. dönem kıdem tazminatı hakkında tüm detaylar...

    2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL OLDU?

    Kıdem tazminatında tavan 23 bin 489 TL oldu. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu torba kanun teklifi ile memurlar maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. Memurlar yılın ikinci yarısında 8 bin 77 TL seyyanen zam ve yüzde 17.55 zam alacaklar.

    Kıdem tazminatı tavanı memur aylık katsa yısına memur aylık katsayısı verilen zam oranına göre belirleniyor. Memurların aldığı yüzde 17.55'lik zam memur aylık katsayısına yansıyacak. Bu rakam brüt ücreti 20 bin TL'nin üzerinde olup bu yılın temmuz ayında kıdem tazminatını almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

    KIDEM TAZMİNATI TAVANI NETLEŞTİ

    Memur maaşlarına yapılan zammın ardından milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 lira oldu. Memur maaşları yüzde 177.55 oranında artarken, bunun üzerine 8076 lira seyyanen zam yapıldı. Bu seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dahil edilmediği için emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı tavanı hesabında da yer almayacak.

    Kıdem tazminatı tavını hesabında sadece memur maaş katsayısındaki artış hesaplanacak. Buna göre yüzde 17.5 artışla birlikte Ocak-Haziran döneminde 19 bin 983 lira olan kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayı itibariyle 23 bin 490 liraya çıkacak. Bu artış brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olan Temmuz ayı itibariyle kıdeme hak kazanan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor..

    Örneğin brüt ücreti 28 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıldır çalışan personel Haziran ayında ayrılsaydı 199 bin 830 bin lira kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı personel Temmuz sonu itibariyle işten ayrıldığında 234 bin 900 lira kıdem tazminatı alacak.

        KIDEM TAZMİNATI TUTARINI ÇALIŞIRKEN ARTIRMAK MÜMKÜN MÜ, FAZLA MESAİ, YILLIK İZİN ÜCRETİ DÂHİL EDİLİR Mİ?

        Ücret dışındaki yan ödemeler de kıdem hesabına dâhil ediliyor. Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek 30 günlük ücret artırılabilir. Bu ödemelerin dikkate alınması için süreklilik taşıması, kesinlik arz etmesi, işin gereği olarak işyerinde kullanılmak üzere verilmemesi gerekiyor. Bu Yaklaşık yirmi başlıkta verilen yardımların dâhil edilmesi kıdemi artırıyor. Konut, yemek, eğitim, giyecek, erzak, yakacak, aile, çocuk, sağlık, taşıt ve gıda yardımları, yıpranma, mali sorumluluk, unvan tazminatı, nitelik zammı, teşvik primi, süreklilik arz eden primler kıdem tazminatı hesabına katılır. Kıdem tazminatıyla ilgili 30 günlük sürenin hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebiliyor. Fazla mesai, yıllık izin ücreti, doğum ve evlenme yardımı, teşvik ikramiyesi gibi süreklilik taşımayan, bir defaya mahsus verilen yardımlar kıdem tazminatına esas ücrete dâhil edilmiyor..

        DOĞUM YAPAN, HAMİLE OLAN, SAĞLIK RAPORU ALAN KIDEMİNİ ALARAK İŞTEN AYRILABİLİR Mİ?

        Her iki nedenle işten ayrılma halinde, ücret artışında uyuşmazlık nedeniyle istifa durumunda tazminat hakkı doğmuyor. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan, malullük aylığı için işten ayrılan kıdemini alabiliyor. Yaş dışındaki sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısını tamamlayan kendi isteğiyle ayrıldığında tazminat hakkı doğuyor. İş ortamı çalışanın sağlığını bozuyorsa işverenle konuşarak kıdem tazminatı alarak ayrılma imkânı bulunuyor. İşverenin kabul etmemesi halinde sağlık nedeniyle işe devam edemeyeceğinize yönelik sağlık raporu alıp bunu da işverene sunarak kıdem alınabilir.

        KIDEM TAZMİNATINI ALMAK ÇALIŞMAYA ENGEL MİDİR?

        Kıdem tazminatına hak kazanmak için aynı işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor. Brüt ücret üzerinden verilen kıdeme hak kazanmak için de belirli koşulları taşıyor olmak gerekiyor. Yaş dışındaki emeklilik şartları olan 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle kıdem tazminatına hak kazananlar aynı ya da başka işyerinden yeniden çalışabilir. Yargıtay'ın tazminatını alarak işten ayrılarak çalışmaya devam etmelerinin yasaklanamayacağı yönünde kararları bulunuyor..

        EYT KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLARIN KIDEME HAK KAZANMASI İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

        Mevcut uygulamada aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor. EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan herkes kıdemini de alabilecek. Emekli olmak isteyenlerin öncelikle işyerinden istifa etmesi gerekiyor. Biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler.

        EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN KIDEMİNDE BİR HAK KAYBI SÖZ KONUSU OLUR MU?

        Emeklilik nedeniyle tazminatını alıp ayrılan kıdem hakkını sıfırlar. Yeniden aynı işyerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul ediliyor. Ancak kıdem tazminatını almadan emekli olup çalışmaya devam edenler ayrılırken tazminatını alabilir. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmiyor..

        EYT İLE EMEKLİ OLUP KIDEMİNİ ALDIKTAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER İÇİN KIDEM HAKKI YENİDEN DOĞAR MI?

        Kıdem tazminatını sıfırlayıp emekli aylığı bağlatarak aynı ya da başka işyerinde çalışmaya devam edenler yeniden kıdem tazminatı alamaz. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlandıktan sonra bunu kestirip normal çalışmaya geçilebilir. Bu durumda emekli aylığından feragat edilmiş olur. Bu tarihten sonra çalışıp yeniden emeklilik dilekçesi verildiğinde kıdem tazminatı alınabilir. Bu da bugün itibariyle en düşük aylığın 7500 lira olduğu düşünüldüğünde emekliliği dondurup yeniden çalışmaya devam etmek çok mantıklı görünmüyor..

        KADIN ÇALIŞANLAR EVLİLİK DURUMUNDA İŞİ BIRAKTIĞINDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

        Kadın işçiler, evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi KIDEM TAZMİNATI TAVANI | Temmuz 2023 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Kıdem tazminatı alma şartları...
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