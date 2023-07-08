KIDEM TAZMİNATI TAVANI | Temmuz 2023 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Kıdem tazminatı alma şartları...

Temmuz 2023 memur ve emekli zammı sonrası en sık aratılanlardan biri de kıdem tazminatı tavanı oldu. İşte 2023 2. dönem kıdem tazminatı hakkında tüm detaylar...
2023 KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ TL OLDU?
Kıdem tazminatında tavan 23 bin 489 TL oldu. AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu torba kanun teklifi ile memurlar maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. Memurlar yılın ikinci yarısında 8 bin 77 TL seyyanen zam ve yüzde 17.55 zam alacaklar.
Kıdem tazminatı tavanı memur aylık katsa yısına memur aylık katsayısı verilen zam oranına göre belirleniyor. Memurların aldığı yüzde 17.55'lik zam memur aylık katsayısına yansıyacak. Bu rakam brüt ücreti 20 bin TL'nin üzerinde olup bu yılın temmuz ayında kıdem tazminatını almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NETLEŞTİ
Memur maaşlarına yapılan zammın ardından milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 23 bin 490 lira oldu. Memur maaşları yüzde 177.55 oranında artarken, bunun üzerine 8076 lira seyyanen zam yapıldı. Bu seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dahil edilmediği için emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatı tavanı hesabında da yer almayacak.
Kıdem tazminatı tavını hesabında sadece memur maaş katsayısındaki artış hesaplanacak. Buna göre yüzde 17.5 artışla birlikte Ocak-Haziran döneminde 19 bin 983 lira olan kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayı itibariyle 23 bin 490 liraya çıkacak. Bu artış brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olan Temmuz ayı itibariyle kıdeme hak kazanan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor..
Örneğin brüt ücreti 28 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıldır çalışan personel Haziran ayında ayrılsaydı 199 bin 830 bin lira kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı personel Temmuz sonu itibariyle işten ayrıldığında 234 bin 900 lira kıdem tazminatı alacak.