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    • Haberler
    • 05.07.2023 10:57
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    • 05.07.2023 10:57
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    Kato dağı nerede, petrol mü bulundu? KATO DAĞI PETROL REZERVİ! Kato Dağında ne kadar petrol var?

    TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyerek arama faaliyetlerinin hızla sürdüğünü vurguladı.Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kato Dağı yer alıyor. Peki, Kato Dağı nerede? Kato Dağı petrol rezervi ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kato dağı nerede, petrol mü bulundu?

    TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyerek arama faaliyetlerinin hızla sürdüğünü vurguladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kato Dağı yer alıyor. Peki, Kato Dağı nerede? Kato Dağı petrol rezervi ne kadar? İşte detaylar...

    KATO DAĞI'NIN ALTINDA PETROL DENİZİ

    Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan sondajlar ve bulunan petrol, yıllardır terör olayları ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde ekonomik bağımsızlığının nasıl engellendiğinin kanıtı oldu. Terörün başının ezilmesiyle başlayan sondaj, çalışmaları yeni dönemin habercisi.

    KATO DAĞI NEREDE, PETROL MÜ BULUNDU?

    Kato Dağı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer alan bir dağdır. Yüksekliği 2900 metredir. Aynı zamanda İskender'in geçemediği dağlar olarak da bilinir. TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyerek arama faaliyetlerinin hızla sürdüğünü vurguladI.

        BÖLGEDE YENİ PETROL REZERV NOKTALARI

        Irak ve Suriye'ye sınırı olan Şırnak, Türkiye'nin belki de bir kaç yıl içerisinde Ortadoğu'nun en önemli petrol yataklarının üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kısa süre önce Gabar'da ardından Cudi Dağı'nda keşfedilen milyar dolar değerindeki petrol rezervlerinin ardından dikkatler bölgenin diğer noktalarında çekildi.

        KATO'DA YENİ PETROL KUYUSU ÇALIŞMALARI

        Yetkililer, Şırnak'ın altının petrol denizi olduğunu belirtirken, Gabar ve Cudi'nin ardından zengin petrol yataklarına sahip olduğu ifade edilen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda da aramalar başlamıştı. Şırnak ve Hakkâri sınırında yer alan Kato Dağı'nda farklı noktalarda petrol aranırken, Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapıldığı öğrenilmişti.

        KATO DAĞI YÜKSEKLİĞİ NE KADAR?

        Kato dağının yüksekliği 2.900 metredir.
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        Haberler Haberler Kato dağı nerede, petrol mü bulundu? KATO DAĞI PETROL REZERVİ! Kato Dağında ne kadar petrol var?
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