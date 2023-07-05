Kato dağı nerede, petrol mü bulundu? KATO DAĞI PETROL REZERVİ! Kato Dağında ne kadar petrol var?

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyerek arama faaliyetlerinin hızla sürdüğünü vurguladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kato Dağı yer alıyor. Peki, Kato Dağı nerede? Kato Dağı petrol rezervi ne kadar? İşte detaylar...
KATO DAĞI'NIN ALTINDA PETROL DENİZİ
Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan sondajlar ve bulunan petrol, yıllardır terör olayları ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde ekonomik bağımsızlığının nasıl engellendiğinin kanıtı oldu. Terörün başının ezilmesiyle başlayan sondaj, çalışmaları yeni dönemin habercisi.
KATO DAĞI NEREDE, PETROL MÜ BULUNDU?
Kato Dağı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer alan bir dağdır. Yüksekliği 2900 metredir. Aynı zamanda İskender'in geçemediği dağlar olarak da bilinir. TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, "Kato Dağı'nın altı petrol denizi" diyerek arama faaliyetlerinin hızla sürdüğünü vurguladI.