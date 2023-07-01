Twitter çöktü mü? Twitter 'Kullanım limiti aşıldı' hatası ne demek? Elon Musk yeni uygulamayı duyurdu...

Sosyal medya platformu Twitter'daki limit sorunu tartışılırken şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elon Musk, "geçici sınırlama" uyguladıklarını açıkladı.

Sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek için bir önlem olarak açıklayan Musk, hesaplara göre yapılan sınırlamayı da duyurdu.