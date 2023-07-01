Twitter çöktü mü? Twitter 'Kullanım limiti aşıldı' hatası ne demek? Elon Musk yeni uygulamayı duyurdu...

Sosyal medya uygulaması Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'a yeni düzenlemeler uyguladıklarını duyurdu. Musk, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici sınırlar uyguladık" dedi.
1 TEMMUZ 2023 TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan Twitter'a 1 Temmuz saat 14.50 itibarıyla erişim sağlanamıyor. Raporlamalar doğrultusunda şuanlık sorunun bölgesel olduğu biliniyor.
Twitter'dan hatanın çözümüne ve soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.