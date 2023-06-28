Bayramda müzeler, saraylar, hamamlar açık mı 2023? Bayramda müzeler açık mı? Kurban Bayramı'nda hangi yerler ziyarete açık?

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI 2023?

Ramazan Bayramı'nda müzeler ve saraylar açıktı. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Cuma, 30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günlerine denk geliyor. Normal şartlarda müzelerin ve sarayların çalışma saatleri ile ziyarete kapalı olduğu günler değişiklik gösteriyor. 2023 Kurban Bayramı'nda da müzeler ile sarayların açık olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA MÜZELER, SARAYLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bazı özel günlerde müzeler ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Buna 18-24 Mayıs müzeler haftası örnek verilebilir. Fakat Kurban Bayramı'nda müzelerin ve sarayların bedava olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.