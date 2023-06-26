Bugün otobüsler bedava mı 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? 26-30 Haziran İETT çalışma saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. Bu kapsamda arama motorlarında sıklıkla "26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023?" sorusu araştırılıyor. Arefe ve bayramda tatillerini gezerek geçirmek isteyen milyonlarca kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? İşte konu hakkında merak edilenler...