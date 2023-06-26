Bugün otobüsler bedava mı 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? 26-30 Haziran İETT çalışma saatleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini merak eder oldu. Bu kapsamda arama motorlarında sıklıkla "26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023?" sorusu araştırılıyor. Arefe ve bayramda tatillerini gezerek geçirmek isteyen milyonlarca kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 26-30 Haziran bayramda toplu taşıma bedava mı 2023? Arefe ve Kurban Bayramı'nda metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur ücretsiz mi? İşte konu hakkında merak edilenler...
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak.
KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.