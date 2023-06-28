28 Haziran Kurban Bayramı'nda PTT ve postaneler çalışıyor mu 2023? Bayramda PTT açık mı, kapalı mı? Kurban'da PTT bayram harçlığı verecek mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda 9 gün idari izin kararı alındığını duyurdu. Buna göre kamu kurumları ve kuruluşları Kurban Bayramı haftası boyunca kapalı olacak. PTT de bir kamu kurumu olduğu için Kurban Bayramı'nda kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.