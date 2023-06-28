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    • Haberler
    • 28.06.2023 09:46
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    • 28.06.2023 09:46
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    28 Haziran Kurban Bayramı'nda PTT ve postaneler çalışıyor mu 2023? Bayramda PTT açık mı, kapalı mı? Kurban'da PTT bayram harçlığı verecek mi?

    PTT Kurban Bayramı çalışma saatleri ve açık olup olmadığı gündemdeki yerini aldı. Peki, Bayramda PTT açık mı, kapalı mı? 28 Haziran Kurban Bayramı'nda PTT ve postaneler çalışıyor mu 2023? Kurban'da PTT bayram harçlığı verecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayramda PTT açık mı, kapalı mı?

    Bayramda PTT çalışma saatleri hakkında aramalar hız kazandı. Mübarek Kurban Bayramı'yla beraber kargo gönderimi yapacak olanlar kargo şubelerinin bayramda açık olup olmadığını araştırıyor. Özellikle PTT çalışma saatleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Bayramda PTT açık mı, kapalı mı? 28 Haziran Kurban Bayramı'nda PTT ve postaneler çalışıyor mu 2023? Kurban'da PTT bayram harçlığı verecek mi? İşte detaylar...

    KURBAN BAYRAMI'NDA PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda 9 gün idari izin kararı alındığını duyurdu. Buna göre kamu kurumları ve kuruluşları Kurban Bayramı haftası boyunca kapalı olacak. PTT de bir kamu kurumu olduğu için Kurban Bayramı'nda kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

    26 HAZİRAN PAZARTESİ - 27 HAZİRAN SALI PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

    İlan edilen 9 günlük idari izin 23 Haziran Cuma gününden itibaren başlıyor. Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.

        KURBAN BAYRAMI'NDA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

        Kurban Bayramı'nda PTT kargolar da açık olmayacak. PTT kargo 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren yeniden çalışmaya başlayacak.

        KURBAN'DA PTT BAYRAM HARÇLIĞI VERECEK Mİ?

        Konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Böylelikle bayramda PTT harçlık ödemesi yapmayacak...
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        Haberler Haberler 28 Haziran Kurban Bayramı'nda PTT ve postaneler çalışıyor mu 2023? Bayramda PTT açık mı, kapalı mı? Kurban'da PTT bayram harçlığı verecek mi?
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