2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri sınava giren öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesi anlamına gelmektedir. Peki, Okulların yüzdelik dilimleri (YEP) ne zaman açıklanacak 2023? LGS OBP ile alan liseler hangileri? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
Yüzdelik dilime göre lise tercihi için ise şu ekran kullanılacak;
YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.
E-Okul tarafından yayımlanan Yüzdelik Dilimler 2022 yılına ait olup 2023 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilecek.