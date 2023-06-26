Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 26-27 Haziran 2023 arefe günü BORSA İSTANBUL işlem yapılabilecek mi? Borsa 9 gün tatil mi?

9 günlük kurban bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar borsanın açık olup olmayacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında borsa yarın açık mı sorusu yer aldı. Bayram öncesinde borsanın durumuna ilişkin araştırılmalar hızlandı. Peki, 26-27 Haziran borsa açık mı? İşte detaylar...