26,27,28,29,30 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! Bayramda köprüler ücretsiz mi? İşte 3 Temmuz'a kadar ücretsiz köprüler ve otoyollar...

9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar hangi otoyolların ve köprülerin ücretsiz olacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayramda köprüler ücretsiz mi sorusu yer aldı. Resmi Gazete'de duyuruldu Peki, Kurban Bayramı'nda köprüler ücretsiz mi? İşte detaylar...
RESMİ GAZETE'DE DUYURULDU!
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bayram boyunca devlete ait tüm köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak.
OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.