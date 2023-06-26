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    • 26.06.2023 06:08
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    • 26.06.2023 06:58
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    26,27,28,29,30 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! Bayramda köprüler ücretsiz mi? İşte 3 Temmuz'a kadar ücretsiz köprüler ve otoyollar...

    Bayram tatiline kısa bir zaman kala, ücretsiz köprü ve otoyollar hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayramda köprüler ücretsiz mi?

    9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar hangi otoyolların ve köprülerin ücretsiz olacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayramda köprüler ücretsiz mi sorusu yer aldı. Resmi Gazete'de duyuruldu Peki, Kurban Bayramı'nda köprüler ücretsiz mi? İşte detaylar...

    RESMİ GAZETE'DE DUYURULDU!

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bayram boyunca devlete ait tüm köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak.

    OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

    Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

        HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

        - Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

        - Kuzey Marmara Otoyolu

        - Avrasya Tüneli

        - Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

        - Osmangazi Köprüsü

        - Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

        - Ankara- Niğde Otoyolu

        MARMARAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ OLACAK

        Bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.
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        Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
        Haberler Haberler 26,27,28,29,30 HAZİRAN ÜCRETSİZ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR listesi! Bayramda köprüler ücretsiz mi? İşte 3 Temmuz'a kadar ücretsiz köprüler ve otoyollar...
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