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    • Haberler
    • 24.06.2023 13:19
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    • 24.06.2023 13:19
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    Wagner nedir, ne demek? Prigojin kimdir, nereli? Oligark ne demek? Wagner grubunda kimler var?

    Rusya'da dün gece itibariyle yaşanan olaylar ülkede büyük bir gerginlik yarattı. Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya'nın en üst düzey yetkilileri olan Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma çağrısında bulundu. Bu gelişme Kremlin'i harekete geçirdi. Peki, Wagner nedir, ne demek? Prigojin kimdir? Oligark ne demek? Wagner grubunda kimler var? İşte son dakika gelişmeler!

    Wagner nedir, ne demek?

    Rusya'da gergin dakikalar yaşanıyor. Paralı asker grubu Wagner'ın kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak bir ayaklanma başlattı. Bu olay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif rol oynayan Wagner ve Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir krize yol açtı. Peki, Wagner nedir, ne demek? Prigojin kimdir? Oligark ne demek? Wagner grubunda kimler var? İşte detaylar!

    WAGNER NEDİR, NE DEMEK?

    PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askerî şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiilî bir özel ordusu olarak tanımlanıyor.

    OLİGARK NEDİR, NE DEMEK?

    Türkçe'ye Fransızcadan geçen kavram Yunanca "oligo-" (az, birkaç) ve "arkhein" (yönetmek) kelimelerinden oluşturulmuştur. Yönetimdeki grup siyasi, askerî, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır.

        PRİGOZHİN KİMDİR?

        Yevgeni Viktoroviç Prigojin, Rus iş insanı ve oligark.Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyordu.

        Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.

        Prigojin, Sovyetler Birliği döneminde hapishanelerde dokuz yıl hükümlü olarak kaldı.Prigojin, Mayıs 2014'te Donbass Savaşı'nda Rus güçlerini desteklemek için özel olarak Wagner Grubu'nu kurduğunu açıklamıştır.
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        Gözler Putin’e çevrildi!
        Haberler Haberler Wagner nedir, ne demek? Prigojin kimdir, nereli? Oligark ne demek? Wagner grubunda kimler var?
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