Wagner nedir, ne demek? Prigojin kimdir, nereli? Oligark ne demek? Wagner grubunda kimler var?

Rusya'da gergin dakikalar yaşanıyor. Paralı asker grubu Wagner'ın kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak bir ayaklanma başlattı. Bu olay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sürecinde aktif rol oynayan Wagner ve Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir krize yol açtı. Peki, Wagner nedir, ne demek? Prigojin kimdir? Oligark ne demek? Wagner grubunda kimler var? İşte detaylar!
WAGNER NEDİR, NE DEMEK?
PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askerî şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiilî bir özel ordusu olarak tanımlanıyor.
OLİGARK NEDİR, NE DEMEK?
Türkçe'ye Fransızcadan geçen kavram Yunanca "oligo-" (az, birkaç) ve "arkhein" (yönetmek) kelimelerinden oluşturulmuştur. Yönetimdeki grup siyasi, askerî, dinî veya finansal gruplar gibi ülkenin önde gelen gruplarından birisi olabilir. Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır.