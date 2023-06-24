Wagner nedir, ne demek? Prigojin kimdir, nereli? Oligark ne demek? Wagner grubunda kimler var?

PRİGOZHİN KİMDİR?

Yevgeni Viktoroviç Prigojin, Rus iş insanı ve oligark.Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyordu.

Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.

Prigojin, Sovyetler Birliği döneminde hapishanelerde dokuz yıl hükümlü olarak kaldı.Prigojin, Mayıs 2014'te Donbass Savaşı'nda Rus güçlerini desteklemek için özel olarak Wagner Grubu'nu kurduğunu açıklamıştır.