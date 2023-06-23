Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı? Murat Ülker kimdir, serveti ne kadar?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında aday çıkmaması durumunda başkan adaylığını açıklayacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından futbolseverler Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu merak ediliyor. İşte detaylar...
MURAT ÜLKER KİMDİR?
Murat Ülker 21 Mart 1959, İstanbul doğumludur. Türk milyarder bir iş insanı ve sanayicidir. 4,7 milyar dolarlık özvarlığı ile Ülker, Türkiye'nin en zenginleri sıralamasındaki birinciliğini 2022'de de korudu; dünyanın ise en zengin 601. kişisidir. Ülker, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Murat Ülker, Ülker ailesinin oğlu olarak 21 Mart 1959'da İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, yurt dışında American Institute of Baking (AIB) ve Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörle ilgili eğitim çalışmalarına katıldı. ABD'de Continental Baking şirketinde staj yaptı, bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa'da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. Ayrıca çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev aldı.
Gruptaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başlayan Murat Ülker, ilerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Ülker, bu süreçte, "Dikey Entegrasyon" modeline bağlı olarak birçok yeni yatırımı yönetti.