Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı mı? Murat Ülker kimdir, serveti ne kadar?

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker 21 Mart 1959, İstanbul doğumludur. Türk milyarder bir iş insanı ve sanayicidir. 4,7 milyar dolarlık özvarlığı ile Ülker, Türkiye'nin en zenginleri sıralamasındaki birinciliğini 2022'de de korudu; dünyanın ise en zengin 601. kişisidir. Ülker, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük gıda şirketi olan Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Murat Ülker, Ülker ailesinin oğlu olarak 21 Mart 1959'da İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 1982 yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, yurt dışında American Institute of Baking (AIB) ve Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft (ZDS) gibi okullarda sektörle ilgili eğitim çalışmalarına katıldı. ABD'de Continental Baking şirketinde staj yaptı, bisküvi, çikolata ve gıda sektörüyle ilgili olarak, ABD ve Avrupa'da, üç yıl boyunca yaklaşık 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. Ayrıca çeşitli International Executive Services Corps (IESC) projelerinde görev aldı.