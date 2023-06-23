LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı sorgulama ekranı! E Okul giriş ile 2023 LGS Lise YEP taban puanları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 2023 LGS sınavı sonuçları için geri sayım sona erdi. Sonuçlar 23 Haziran'da açıklandı. Öğrenciler ve veliler LGS taban puanları aracılığıyla kendilerine uygun olan, kazanabilecekleri okulları e Okul sistemi aracılığıyla listeleyebilirler. Öğrencilerin tercih işlemlerinde LGS lise yüzdelik dilimleri etkili oluyor. Peki, Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 2023 Lise kontenjanları belli oldu mu? Kaç puanla hangi okula gidebilirim? İşte tüm detaylar!
LGS okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı sorgulama ekranı!
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
Henüz LGS yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban tavan puanları açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak...
E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.
Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.