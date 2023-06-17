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    • Haberler
    • 17.06.2023 12:33
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    • 17.06.2023 12:33
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    Son dakika: Metin Milli öldü mü? Metin Milli kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?

    Türk sanat müziği camiasının değerli isimlerinden biri olan Metin Milli'den acı haber geldi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Milli'nin çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Peki, Metin Milli öldü mü? Metin Milli kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar!

    Metin Milli kimdir?

    Metin Milli, Seviyorum İşte ve Çiçekler Yasta gibi unutulmaz şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde taht kurmuş bir isimdi. Türk sanat müziğine getirdiği kendine özgü yorumu ve duygusal performansıyla tanınan Milli, uzun yıllar boyunca sahnelerde ve kayıtlarda aktif olarak müzik kariyerini sürdürmüştü. Peki, Metin Milli öldü mü? Metin Milli kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!

    METİN MİLLİ KİMDİR?

    Mardin'de 1943 yılında doğan Milli, Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 900. Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığında iş hayatına başlayan Milli, sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulundu.

    Milli, müziğe 1978'de Ankara Radyosu'nda başladı, ilk profesyonel stüdyo kaydını ise 1977'de yaptı. Müziğini "popüler Türk sanat müziği" olarak tanımlayan Milli, 15 albüme imza attı, 4 altın plak ve kaset ödülü kazandı.

    Metin Milli, "Seviyorum İşte" ve Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti. "Müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını" dile getiren Milli, resim ve tiyatroyla da ilgilendi. Evli ve bir çocuk babası olan Milli'nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli bir kitabı da bulunuyor.
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    Haberler Haberler Son dakika: Metin Milli öldü mü? Metin Milli kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?
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