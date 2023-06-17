Son dakika: Metin Milli öldü mü? Metin Milli kimdir, nereli, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi?

Metin Milli, "Seviyorum İşte" ve Çiçekler Yasta" parçalarıyla sevildi, "Merhaba" adlı albümüyle önemli bir başarı elde etti. "Müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını" dile getiren Milli, resim ve tiyatroyla da ilgilendi. Evli ve bir çocuk babası olan Milli'nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli bir kitabı da bulunuyor.