Maskelenmiş depresyon nedir, ne demek, anlamı nedir? YKS 17 Haziran sorusu: YKS maskelenmiş depresyon sorusu cevabı nedir?

Maskelenmiş depresyon, bireylerin çoğunlukla depresif hissetmeyebileceği veya geleneksel depresyon belirtilerini sergilemeyebileceği bir durumu ifade eder. Bunun yerine bazı insanlar, depresyonlarını başka belirtilerle veya davranışlarla maskeleyebilir. Örneğin, aşırı çalışma, yoğun spor yapma, sürekli meşgul olma, mükemmeliyetçilik veya aşırı sosyal etkileşim gibi davranışlar, aslında altta yatan bir depresyonu örtebilir.

Maskelenmiş depresyonun tehlikeli bir yanı kişinin kendini iyi hissettiği veya normal gibi davrandığı izlenimini yaratabilmesidir. Bu nedenle bu kişilerin çevrelerindeki insanlar tarafından depresyon yaşadığı fark edilmeyebilir ve destek alması gecikebilir. Maskelenmiş depresyon uzun vadede duygusal, fiziksel ve sosyal sağlığı olumsuz etkileyebilir.