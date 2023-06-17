Maskelenmiş depresyon nedir, ne demek, anlamı nedir? YKS 17 Haziran sorusu: YKS maskelenmiş depresyon sorusu cevabı nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınav öncesinde ve sonrasında adayların aklında birçok soru belirdi. Bu sorular arasında dikkat çeken konulardan biri, "YKS maskelenmiş depresyon sorusu cevabı nedir?" oldu. Öğrenciler bu konuda merak içerisine girerek cevabı aramaya başladı. İşte detaylar!
YKS MASKELENMİŞ DEPRESYON SORUSU CEVABI NEDİR?
YKS maskelenmiş depresyon sorusu cevabı nedir hakkında araştırmalar yükseldi. Soruyla ilgili detaylar kısa sürede haberimize eklenecektir.
MASKELENMİŞ DEPRESYON NEDİR, NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?
Depresyon ruh halindeki düşüklük, umutsuzluk ve enerji kaybı gibi belirtilerle genellikle ilişkilendirilir. Ancak son zamanlarda psikoloji uzmanları, depresyonun bazen maskelenmiş veya farklı şekillerde ortaya çıkabildiğine dikkat çekmektedir. Maskelenmiş depresyon olarak adlandırılan bu durum, depresyon belirtilerini gizleyen veya farklı şekillerde kendini gösteren bir ruh sağlığı sorunudur.