TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi? 2023 AYT, TYT puanı 200'ün üzerinde olursa...

Birçok aday, elde ettikleri puanları aynı sene kullanmak istemeyerek, bu puanları sonraki yıllarda değerlendirmeyi planlamaktadır. Bu durumda, adayların aklında TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) puanlarının ne kadar süre geçerli olduğu sorusu belirlenir. TYT ve AYT puanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre elde edilir. Bu puanlar, genellikle ilgili sene içinde kullanılmak üzere hesaplanır ve YKS yerleştirme sürecinde tercihlerde dikkate alınır.
TYT AYT PUANI 2 YIL GEÇERLİ Mİ?
Yalnızca Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 2 yıl süresince geçerlidir. TYT puanın 2 yıl boyunca geçerli olması şartı ise 200 puanın üzerinde bir puan alınmasıdır. YKS'nin AYT oturumunda ise geçerlilik süresi 1 yıla indirgenmiştir. Öğrenciler YKS AYT puanını en fazla bir yıl kullanabilir.
2023 TYT PUANI KULLANILIR MI?
TYT'den alınan 200 ve üzeri puanların, bir sonraki YKS sınavlarında kullanılabilmesi uygulaması da 2022 yılı itibarıyla kaldırıldı. Yani 2023 yılında alınan TYT puanı, 2024 yılı AYT ve YDT sınavlarında geçerli olmayacak, adayların bu sınavlara katılabilmesi için yeniden TYT sınavına girmesi gerekecektir.