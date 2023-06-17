TYT puanı kaç yıl geçerli? YKS TYT puanı seneye de kullanılabilir mi? 2023 AYT, TYT puanı 200'ün üzerinde olursa...

Birçok aday, elde ettikleri puanları aynı sene kullanmak istemeyerek, bu puanları sonraki yıllarda değerlendirmeyi planlamaktadır. Bu durumda, adayların aklında TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) puanlarının ne kadar süre geçerli olduğu sorusu belirlenir. TYT ve AYT puanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre elde edilir. Bu puanlar, genellikle ilgili sene içinde kullanılmak üzere hesaplanır ve YKS yerleştirme sürecinde tercihlerde dikkate alınır.