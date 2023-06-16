Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi oldu. Peki, Tanju Bilgiç kimdir? Rusya Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler!
TANJU BİLGİÇ KİMDİR?
Tanju Bilgiç 20 Eylül 1971 tarihinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Bilgiç, 1995 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başladı.
Bakanlıkta birçok farklı kademede görev alan Bilgiç, 2014-2016 yıllarında da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcülüğü yapmıştı.
Bilgiç, 2016-2021 yıllarında ise Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştı. Bilgiç'in görev yaptığı diğer ülkeler arasında Bosna Hersek, Danimarka, Fransa ve Rusya yer alıyor.