Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi oldu. Peki, Tanju Bilgiç kimdir? Rusya Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler!