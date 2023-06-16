Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti. Varşova Büyükelçisi Tanju Bilgiç oldu. Peki, Rauf Alp Denktaş kimdir? Polonya Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar!
RAUF ALP DENKTAŞ KİMDİR?
Varşova Büyükelçisi olan Rauf Alp Denktaş, KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın torunu.
Rauf Alp Denktaş'ın babası Raif Denktaş, 1985 yılında Kıbrıs'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Denktaş öldüğünde 34, Rauf Alp ise babasını kaybettiğinde 11 yaşındaydı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Tanju Bilgiç'e, Paris Büyükelçiliği görevi ise Yunus Demirer'e verildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ise Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
Öte yandan Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine de Nüket Küçükel Ezberci görevlendirildi.