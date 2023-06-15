PYBS BURSU YATTI MI 2023? Haziran ayı Bursluluk (İOKBS) ücretleri bayramdan önce yatar mı? e-Okul ödeme sorgulama

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.