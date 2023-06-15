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    • 15.06.2023 23:00
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    PYBS BURSU YATTI MI 2023? Haziran ayı Bursluluk (İOKBS) ücretleri bayramdan önce yatar mı? e-Okul ödeme sorgulama

    Haziran ayıyla birlikte bursluluk paraları hakkında aramalar hız kazandı. Bu sene Kurban Bayramı’nın ilk günü 28 Haziran’a denk geliyor. Emekli maaşları ve ikramiye ödemeleri erkenden yatırılacak. Bu kapsamda öğrenciler de burslarının erken yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, PYBS BURSU YATTI MI 2023? Haziran ayı Bursluluk (İOKBS) ücretleri bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    PYBS BURSU YATTI MI 2023?

    İOKBS burslarına yönelik araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki, Haziran ayı Bursluluk (İOKBS) ücretleri bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

    2023 PYBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PYBS burs ödemelerinin öne çekildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor.

    İOKBS bursluluk ücretinin yatıp yatmadığı ücretin alındığı bankaların müşteri hizmetleri numarasından sorgulanabilir. Ayrıca bursluluk ücretiyle ilgili ödeme işlemlerinin detaylarına e-Okul'a giriş yaparak da ulaşabilirsiniz.

        BU YIL KONTENJANLAR ARTIRILDI

        Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
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        Haberler Haberler PYBS BURSU YATTI MI 2023? Haziran ayı Bursluluk (İOKBS) ücretleri bayramdan önce yatar mı? e-Okul ödeme sorgulama
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