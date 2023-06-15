PYBS BURSU YATTI MI 2023? Haziran ayı Bursluluk (İOKBS) ücretleri bayramdan önce yatar mı? e-Okul ödeme sorgulama

İOKBS burslarına yönelik araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki, Haziran ayı Bursluluk (İOKBS) ücretleri bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...
2023 PYBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PYBS burs ödemelerinin öne çekildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor.
İOKBS bursluluk ücretinin yatıp yatmadığı ücretin alındığı bankaların müşteri hizmetleri numarasından sorgulanabilir. Ayrıca bursluluk ücretiyle ilgili ödeme işlemlerinin detaylarına e-Okul'a giriş yaparak da ulaşabilirsiniz.