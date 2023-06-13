"DEFİNE ARAMAYA GİTTİLER"

Geçtiğimiz günlerde kayınpederinin define aramaya gittiğini iddia eden Mehtap Fidan, "Babam bana kaybolmadan birkaç gün önce iki arkadaşla tanıştığını ve bu kişilerin güvenilir olduğunu söyledi. Uludağ'da bir mağaranın bulunduğunu ve orada define olduğundan bahsetti. Oradaki defineyi çıkartıp eşime dükkan açacağını söylemişti. Ben de babamın yaşlılığından dolayı böyle konuştuğunu düşündüm. Fakat gidiş o gidiş. Halen haber alamıyoruzgitti. Ben kayınpederimin öldüyse bile cenazesini almak istiyorum" diye konuşmuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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