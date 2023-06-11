14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından milletin büyük teveccühüyle yeniden göreve seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.
DOĞU AKDENİZ MASADA
Başkan Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.
İletişim Başkanlığı, görüşmede, Ada'da yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacağını duyurdu.