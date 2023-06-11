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    • Haberler
    • 11.06.2023 22:58
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    • 11.06.2023 22:58
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geleneği bozmadı! Önce KKTC'yi ziyaret edecek ardından Azerbaycan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta tamamlanan seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Erdoğan, geleneceğini bozmayarak ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunacak. Başkan Erdoğan KKTC temaslarının ardından 13 Haziran Salı günü de Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

    takvim.com.tr
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geleneği bozmadı!

    14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından milletin büyük teveccühüyle yeniden göreve seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

    DOĞU AKDENİZ MASADA
    Başkan Erdoğan, yeni haftanın ilk gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.

    İletişim Başkanlığı, görüşmede, Ada'da yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacağını duyurdu.

        ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK
        Başkan Erdoğan, 13 Haziran Salı günü de Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

        Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek. İki lider, Ankara-Bakü hattında iş birliğinin daha da arttırılmasına yönelik değerlendirme yapacak.

        Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeyi de ele alacak.
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