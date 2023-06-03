MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Bu gelişme sonrasında yeni MİT Başkanı'nın kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Son dakika: Yeni MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler!
YENİ MİT BAŞKANI KİM OLDU?
Yeni MİT Başkanı henüz açıklanmadı. Yeni MİT Başkanı kim oldu sorusu yanıt bulduğunda haberimizde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.
YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan