MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Bu gelişme sonrasında yeni MİT Başkanı'nın kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Son dakika: Yeni MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler!