Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 03.06.2023 22:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2023 22:58
    ABONE OL

    Son dakika: Yeni MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak?

    Son günlerde Yeni MİT Başkanı kim olacak sorusuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Özellikle son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Yeni MİT başkanı açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yeni MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    Yeni MİT Başkanı kim olacak?

    MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Bu gelişme sonrasında yeni MİT Başkanı'nın kim olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Son dakika: Yeni MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler!

    YENİ MİT BAŞKANI KİM OLDU?

    Yeni MİT Başkanı henüz açıklanmadı. Yeni MİT Başkanı kim oldu sorusu yanıt bulduğunda haberimizde son dakika gelişmesi olarak yer alacaktır.

    YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

    Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

    Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

        Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

        Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

        İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

        Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

        Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

        Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

        Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

        Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

        Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

        Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Dünyanın gözü Türkiye’de
        Haberler Haberler Son dakika: Yeni MİT Başkanı kim oldu? Yeni MİT başkanı açıklandı mı, kim olacak, ne zaman açıklanacak?
            loading
            SON DAKİKA