Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek

Kılıçdaroğlu ikinci turda oyunu yüzde 39,57'den yüzde 40,43'e çıkardı ancak Başkan Erdoğan farkı daha da açtı.

CLERMONT REKOR KIRDI

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor. Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.