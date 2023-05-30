Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek

Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turunda yurt dışında oyların yüzde 57'sini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda yüzde 59'u aştı. Başkan Erdoğan'a en büyük destek ilk turdaki rekorunu geliştiren Fransa'nın Clermont şehrinden geldi.
OYLARINI ARTIRDI!
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı sonuçları belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 59,57'sini almayı başardı. Rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 40,43'ünü aldı.
Seçmenlerin yüzde 5,3'ü yurt dışında kayıtlı olduğundan gurbetçilerin oyu büyük önem taşıyordu.
Başkan Erdoğan 14 Mayıs'taki ilk tuda yurt dışı oylarının yüzde 57,47'sini almıştı.
Kılıçdaroğlu ikinci turda oyunu yüzde 39,57'den yüzde 40,43'e çıkardı ancak Başkan Erdoğan farkı daha da açtı.
CLERMONT REKOR KIRDI
800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor. Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.