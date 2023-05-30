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    • Haberler
    • 30.05.2023 12:04
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    • 30.05.2023 12:05
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    Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek

    28 Mayıs'ta tamamlanan Cumhurbaşkanlığı 2. turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak bir kez daha göreve seçildi. Türkiye'de 81 ilde oylarını artıran Erdoğan'a, yurt dışında da gurbetçilerden büyük destek geldi. İlk turda Başkan Erdoğan'a güçlü bir destek veren Fransa'nın Clermont kenti yüzde 90 oy oranını yüzde 91 yaptı. Clermont'lu gurbetçiler Avrupa şampiyonluğunu yine kimseye bırakmadı.

    takvim.com.tr
    Avrupa şampiyonu Clermont!

    Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turunda yurt dışında oyların yüzde 57'sini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda yüzde 59'u aştı. Başkan Erdoğan'a en büyük destek ilk turdaki rekorunu geliştiren Fransa'nın Clermont şehrinden geldi.

    OYLARINI ARTIRDI!
    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı sonuçları belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 59,57'sini almayı başardı. Rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların yüzde 40,43'ünü aldı.

    Seçmenlerin yüzde 5,3'ü yurt dışında kayıtlı olduğundan gurbetçilerin oyu büyük önem taşıyordu.

    Başkan Erdoğan 14 Mayıs'taki ilk tuda yurt dışı oylarının yüzde 57,47'sini almıştı.

    Kılıçdaroğlu ikinci turda oyunu yüzde 39,57'den yüzde 40,43'e çıkardı ancak Başkan Erdoğan farkı daha da açtı.

    CLERMONT REKOR KIRDI
    800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor. Fransa, "yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke" konumunda.

        Seçimin ilk turunda Fransa'daki oy pusulaları 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderildi. Oyların sayılması işlemi 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapıldı. 2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü sandığa gitmişti.

        YÜZDE 90'LA DESTEK
        Yapılan sayımın ardından Fransa'nın Clermont kenti yüzde 90 oy oranıyla AK Parti dedi.

        Clermont' ta Cumhurbaşkanlığı 2. turu için bir kez daha sandık başına giden gurbetçiler sandıkları patlattı. Avrupa birinciliği kaptırmayan Clermont kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek yüzde 91'e yükseldi.

            Türk bayraklarıyla sandığa giden gurbetçiler, sonuçların kesinleşmesinin ardından kent meydanına coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

            FRANSA'DA HABER KONUSU OLDU
            Vatandaşların yüksek oranda Erdoğan'a desteği Fransız basınında da haber oldu.

            Clermont'ta yaşayan gurbetçilerin yüksek desteğini satırlarına taşıyan Fransız basını, kutlamalardan kareleri de okuyucularıyla paylaştı.

            ERDOĞAN'IN EN ÇOK OY ALDIĞI İLK BEŞ ÜLKE
            Başkan Erdoğan'ın önde tamamladığı 2. tur seçiminde yurt dışı katılım oranları yüksek oldu. Erdoğan'a Lübnan, Ürdün, Mısır, Pakistan ve Kırgızistan'da rekor destek geldi.

            LÜBNAN
            Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 95,28 (Oy sayısı: 3045)

            Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 4,72 (Oy sayısı: 151)

            Katılım oranı: Yüzde 38,47

                    KIRGIZİSTAN
                    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 71,34 (Oy sayısı: 682)

                    Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,66 (Oy sayısı: 274)

                    Katılım oranı: Yüzde 62,03

                    ALMANYA VE FRANSA'DAN GÜÇLÜ DESTEK
                    Avrupa en çok gurbetçinin yaşadığı Almanya ve Fransa'dan da Başkan Erdoğan'a güçlü destek verildi.

                    ALMANYA
                    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 67,36 (Oy sayısı: 473 bin 297)

                    Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32,64 (Oy sayısı: 229 bin 390)

                    Katılım oranı: Yüzde 49,65

                    FRANSA
                    Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 66,57 (Oy sayısı: 126 bin 212 )

                    Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,43 (Oy sayısı: 63 bin 377)

                    Katılım oranı: Yüzde 49,20

                        REKOR KATILIM
                        Yurt dışı seçmen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor katılım sağladı. Bir önceki seçime göre daha fazla oyun kullanıldığı yurt dışında 1.9 milyonun üzerinde vatandaş sandığa gitmişti.

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                        Haberler Haberler Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek
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