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    • 29.05.2023 14:01
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    • 29.05.2023 14:01
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    Bayburt Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

    Bayburt seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Seçim günü İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, İşte 28 Mayıs 2023 Bayburt seçim sonuçları...

    takvim.com.tr
    Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!

    Bayburt seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İki adayın hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 Bayburt seçim sonuçları...

    BAYBURT 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları

    BAYBURT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KİM NE KADAR OY ALDI?

    Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ikinci tur sonrası haberimizde yer alacak. En sıcak gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde, oy pusulasında bulunan 4 Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 1 metre uzunluğunda bir pusula daha bulunmaktaydı.
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        CHP’li küskünler yeni parti mi kuracak?
        Haberler Haberler Bayburt Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! 28 Mayıs 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
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