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    • 27.05.2023 09:50
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    • 27.05.2023 09:50
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    Engin Ardıç kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Engin Ardıç mesleği, yazıları ve hayatı...

    Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Engin Ardıç kimdir ve Engin Ardıç kaç yaşında soruları yer alıyor. İşte Engin Ardıç hayatı, mesleği, yazıları ve tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Engin Ardıç kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

    Engin Ardıç kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

    Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Şevki, annesinin adı Vesile'dir. Doğduğu Trabzon'da anne ve babası memur olarak görevli bulunuyordu. Ardıç, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'ni, ardından 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

    Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. "Nokta" dergisinde yayın danışmanlığı görevini yürüttü. "Dünya, Sabah, Star" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Star TV'de ana haber bülteni sonrasında "Günün Yorumu" adlı programı sundu.

    24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

    KİTAPLARI

    Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden... (1988)
    Kadın Suretleri (1989)
    İslâm Teksas'ta (1989)
    Şengül Hamamı (1989)
    Mustafa Kemal Sizin Gibi Kıro Değildi! (1990)
    Daktilo Konçertoları (1990)
    Turkobarok (1991)
    Teğel Teğel Hüzün (1991)
    Burjuvazi Şeyediyor Haa... (1999)
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    Haberler Haberler Engin Ardıç kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Engin Ardıç mesleği, yazıları ve hayatı...
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