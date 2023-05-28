ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 28 Mayıs 2023 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı..

e-devlet sandık no öğrenme ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yurdun dört bir yanında okullarda oy kullanma işlemi devam ediyor. Sandık numarasını unutanlar arama motorlarına yöneldi. İşte ysk.gov.tr e-devlet sandık no, seçmen sandık sorgulama ekranı...
E-DEVLET SANDIK NUMARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Oy kullanacakları yeri unutan vatandaşlar, okul ve sandık numarası bilgisi için internette sorgulama yapıyor. Bu kapsamda "nerede oy vereceğim", "hangi okulda oy kullanacağım", "sandık no sorgulama" gibi başlıklara yanıt aranıyor. Seçmen bilgi kağıdına tekrar bakmak isteyenler, e-Devlet üzerinden detayları öğreniyor.
SANDIK NO SORGULAMA
2. kez oy verecek olan seçmenler, aynı okulda oy kullanacak. Seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü, ilk seçimde oy verdikleri sandıkta yeniden tercih yapacak. Seçmen bilgi kağıdına ulaşmak isteyenler, e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebiliyor.