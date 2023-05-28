ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 28 Mayıs 2023 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı..

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

YSK'nın ikinci tur için yeniden gönderdiği seçmen bilgi kâğıdının yanınızda olması şart değil. Ancak, TC kimlik numarası bulunan resmi kimliğinizi (nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi) mutlaka yanınıza alın.