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    • Haberler
    • 28.05.2023 12:38
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    • 28.05.2023 12:38
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    ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 28 Mayıs 2023 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı..

    e-devlet sandık no öğrenme ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2.tur seçimlerinde hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağını unutanlar arama motorlarına yöneldi. İşte 28 Mayıs 2023 e-devlet sandık numarası, sıra numarası öğrenme ekranı!

    takvim.com.tr
    Seçmen sandık numarası öğrenme ekranı!

    e-devlet sandık no öğrenme ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yurdun dört bir yanında okullarda oy kullanma işlemi devam ediyor. Sandık numarasını unutanlar arama motorlarına yöneldi. İşte ysk.gov.tr e-devlet sandık no, seçmen sandık sorgulama ekranı...

    E-DEVLET SANDIK NUMARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Oy kullanacakları yeri unutan vatandaşlar, okul ve sandık numarası bilgisi için internette sorgulama yapıyor. Bu kapsamda "nerede oy vereceğim", "hangi okulda oy kullanacağım", "sandık no sorgulama" gibi başlıklara yanıt aranıyor. Seçmen bilgi kağıdına tekrar bakmak isteyenler, e-Devlet üzerinden detayları öğreniyor.

    SANDIK NO SORGULAMA

    2. kez oy verecek olan seçmenler, aynı okulda oy kullanacak. Seçmenler, 28 Mayıs Pazar günü, ilk seçimde oy verdikleri sandıkta yeniden tercih yapacak. Seçmen bilgi kağıdına ulaşmak isteyenler, e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebiliyor.

        Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranı ile, sandık bilgilerine ulaşabiliyor.

        SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

        YSK'nın ikinci tur için yeniden gönderdiği seçmen bilgi kâğıdının yanınızda olması şart değil. Ancak, TC kimlik numarası bulunan resmi kimliğinizi (nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi) mutlaka yanınıza alın.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler ysk.gov.tr SEÇMEN SANDIK SORGULAMA 📦 28 Mayıs 2023 hangi sandıkta oy kullanacağım? TIKLA-ÖĞREN! e-devlet SANDIK NO öğrenme ekranı..
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