Müşahit para alır mı? 2023 YSK SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ yatacak mı, ne kadar yatacak? Sandık müşahidi görevleri, yetkileri neler?

Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 2. tur seçimler için sandık başında. Seçimle ilgili birçok detay merak edilirken en sık aratılanlar arasında müşahit para alır mı sorusu yer aldı. İşte detaylar...