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    • Haberler
    • 28.05.2023 12:15
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    • 28.05.2023 12:15
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    Müşahit para alır mı? 2023 YSK SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ yatacak mı, ne kadar yatacak? Sandık müşahidi görevleri, yetkileri neler?

    Sandık müşahidi para alır mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tekrar sandık başında. 81 il ve 973 ilçede kurulan sandıklarda binlerce kamu kurumu çalışanı ve vatandaşlar sandık görevlisi olarak yer alıyor.Peki, sandık müşahidi para alacak mı? Sandık müşahidi görevleri neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Müşahit para alır mı?

    Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 2. tur seçimler için sandık başında. Seçimle ilgili birçok detay merak edilirken en sık aratılanlar arasında müşahit para alır mı sorusu yer aldı. İşte detaylar...

    SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI?

    Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bu nedenle bir partinin gönüllü sandık müşahitleri para almazlar.

    SANDIK MÜŞAHİDİNİN GÖREVLERİ NELER?

    Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.

        SANDIK MÜŞAHİDİ NASIL OLUNUR?

        Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

        Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

        SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

        Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sandık başında duracak kişilerin 6 asil üyeden oluşacağı öğrenildi. Öte yandan her asil üyenin bir de yedek üyesi olacak. Sandık kurulu ise başkan, gözlemci ve müşahit görevlilerinden teşekkül edecek.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler Müşahit para alır mı? 2023 YSK SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ yatacak mı, ne kadar yatacak? Sandık müşahidi görevleri, yetkileri neler?
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