Müşahit para alır mı? 2023 YSK SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRETİ yatacak mı, ne kadar yatacak? Sandık müşahidi görevleri, yetkileri neler?

Beş yıl süreyle görev yapacak 13. cumhurbaşkanının seçimi için yaklaşık 61 milyon seçmen 2. tur seçimler için sandık başında. Seçimle ilgili birçok detay merak edilirken en sık aratılanlar arasında müşahit para alır mı sorusu yer aldı. İşte detaylar...
SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI?
Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bu nedenle bir partinin gönüllü sandık müşahitleri para almazlar.
SANDIK MÜŞAHİDİNİN GÖREVLERİ NELER?
Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.