28 Mayıs 2023 AVM’ler açık olacak mı? Kafeler, restoranlar sinemalar ve alışveriş merkezleri açık mı? AVM'le saat kaçta kadar açık olacak?

- Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.