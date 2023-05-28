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    • Haberler
    • 28.05.2023 14:21
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    • 28.05.2023 14:22
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    28 Mayıs 2023 AVM’ler açık olacak mı? Kafeler, restoranlar sinemalar ve alışveriş merkezleri açık mı? AVM'le saat kaçta kadar açık olacak?

    28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için oy verme işlemi başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? sorusu yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim yasakları uygulanırken vatandaşlar da bu yasaklardan ne kadar ve nasıl etkileneceği konusunda araştırma yapıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    28 Mayıs 2023 AVM’ler açık olacak mı?

    Seçim günü AVM çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. İlk %50'lik bir çoğunluk sağlanamadığı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü devam ediyor. 2. Tur seçim yasakları 28 Mayıs sabahı saat 06.00 itibarıyla başladı.

    BUGÜN AVM'LER AÇIK MI, SEÇİM GÜNÜ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

    Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen seçim yasaklarına göre kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.

    SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?

    28 Mayıs Pazar günü için YSK tarafından belli başlı yasaklar listesi açıklandı:

    - Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

        - Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

        - Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

        - Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

        - Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        - YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

        - Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

        - Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        - Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

        - Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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        Haberler Haberler 28 Mayıs 2023 AVM’ler açık olacak mı? Kafeler, restoranlar sinemalar ve alışveriş merkezleri açık mı? AVM'le saat kaçta kadar açık olacak?
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