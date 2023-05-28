28 Mayıs 2023 AVM’ler açık olacak mı? Kafeler, restoranlar sinemalar ve alışveriş merkezleri açık mı? AVM'le saat kaçta kadar açık olacak?

Seçim günü AVM çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. İlk %50'lik bir çoğunluk sağlanamadığı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü devam ediyor. 2. Tur seçim yasakları 28 Mayıs sabahı saat 06.00 itibarıyla başladı.
BUGÜN AVM'LER AÇIK MI, SEÇİM GÜNÜ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?
Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen seçim yasaklarına göre kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.
SEÇİM GÜNÜ AVM'LER, MAĞAZALAR, MARKETLER AÇIK MI?
28 Mayıs Pazar günü için YSK tarafından belli başlı yasaklar listesi açıklandı:
- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.