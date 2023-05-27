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    • Haberler
    • 27.05.2023 13:33
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    • 27.05.2023 13:33
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    İstanbul'un fethi ne zaman? İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ VE ÖNEMİ! İstanbul ne zaman, kim tarafından fethedildi? 570. yıl dönümü...

    İstanbul'un fethi ile ilgili birçok detay merak ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fetih ile 1500 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı, Orta Çağ bitip, Yeni Çağ başladı. İstanbul'un fethinin bu yıl 569. yılı kutlanacak. Peki, İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'un fethi önemi nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul’un fethi ne zaman?

    Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethi 29 Mayıs'ta kutlanacak.

    İSTANBUL'UN FETHİ NEREDE KUTLANACAK?

    AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız" dedi.

    29 MAYIS 1453 HANGİ GÜNE DENK GELİR?

    İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan 2. Mehmet) ve komutasındaki Yeniçeri Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul, 53 günlük kuşatmanın ardından fethedilmiştir.

        İSTANBUL'UN FETİH KRONOLOJİSİ

        30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

        1434- Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

        1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

        1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

        1447- Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

        1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

        18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han'ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

        5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına girdi.

        17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

        29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, 'Fatih' unvanını aldı.

        1459- Ayasofya, camiye çevrildi.

        1460- Mora ele geçirildi.

        1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

        1461- Candaroğulları Osmanlı'ya katıldı.

        1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

        1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

        1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti'ne katıldı.

        1468- II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı tesis edildi.

        1470- İstanbul'da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

            1470- Eğriboz alındı.

            1471- Fatih Külliyesi açıldı.

            1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.

            1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

            1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

            1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

            1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

            1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

            1480- Otranto'ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

            1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

            1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.

            İSTANBUL'UN FETHİNİN ÖNEMİ NEDİR?

            Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethi 29 Mayıs'ta kutlanacak.

            Babası Sultan II. Murad'ın ölümünün ardından 1451'de ikinci kez tahta çıkan II. Mehmed, İstanbul'u kuşatma hazırlıklarına 1451 sonlarında başladı. II. Mehmed ilk olarak Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı'nın inşa emrini verdi.

            İmparator Konstantin, II. Mehmed'e hisarın yapımı için kendisinden izin alması gerektiğini bildirmek için elçiler gönderdi ancak Mehmed elçileri kabul etmedi. İmparator en son 1452'nin Haziran ayında barış görüşmeleri için bir kere daha elçilerini gönderdi ancak Mehmed elçileri yine reddetti. Hisar 1452'nin Ağustos ayında tamamlandı. Böylece boğazın kontrolü Osmanlıların eline geçmiş oldu.

            Boğazdan geçecek gemiler bundan böyle geçiş için para ödemek zorundaydı. Aksi takdirde gemiler top atışıyla batırılacaktı. 1452 sonlarında ödeme yapmayı reddeden bir Venedik gemisi batırılarak kaptanı ve tayfası tutuklandı.

            Bu gelişmeler karşısında İmparator Konstantinos, Papa ve İtalyan şehirlerinden umutsuzca yardım talebinde bulundu ama bu talebi sonuçsuz kaldı. Yalnızca Cenova 1452'nin kasım ayında yardım gönderdi. Konstantinopolis'teki asker sayısı 8 bin civarındaydı, limanda 26 savaş gemisi bulunuyordu. Osmanlı ordusundaki asker sayısı ise en az 50 bindi. Ayrıca II. Mehmed yalnızca karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünerek bir donanma hazırlatmıştı. Bu donanma bahar aylarında boğazın Marmara girişine ulaştı.
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            Haberler Haberler İstanbul'un fethi ne zaman? İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ VE ÖNEMİ! İstanbul ne zaman, kim tarafından fethedildi? 570. yıl dönümü...
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