İstanbul'un fethi ne zaman? İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ VE ÖNEMİ! İstanbul ne zaman, kim tarafından fethedildi? 570. yıl dönümü...

Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethi 29 Mayıs'ta kutlanacak.
İSTANBUL'UN FETHİ NEREDE KUTLANACAK?
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız" dedi.
29 MAYIS 1453 HANGİ GÜNE DENK GELİR?
İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde dönemin Osmanlı padişahı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet (Sultan 2. Mehmet) ve komutasındaki Yeniçeri Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 1453 tarihinde Osmanlı Ordusu tarafından kuşatılan İstanbul, 53 günlük kuşatmanın ardından fethedilmiştir.