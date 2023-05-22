ATA İttifakı partileri genel başkanları kimler? ATA İttifakı kimler, hangi partilerden oluşuyor?

ATA İttifakı hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, ATA İttifakı hakkında son dakika gelişme yaşandı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" dedi ve ATA İttifakı'nın dağıldığını duyurdu. Peki, ATA İttifakı kimler, hangi partilerden oluşuyor? ATA İttifakı partileri genel başkanları kimler? İşte detaylar...