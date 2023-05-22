ATA İttifakı partileri genel başkanları kimler? ATA İttifakı kimler, hangi partilerden oluşuyor?

ATA İttifakı hakkında aramalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, ATA İttifakı hakkında son dakika gelişme yaşandı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" dedi ve ATA İttifakı'nın dağıldığını duyurdu. Peki, ATA İttifakı kimler, hangi partilerden oluşuyor? ATA İttifakı partileri genel başkanları kimler? İşte detaylar...
ATA İTTİFAKI DAĞILDI!
ATA İttifakı resmen dağıldı.
Gelişmeyi, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz duyurdu. Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir" ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ'ın ikinci tur için alacağı karara saydı duyduklarını belirten Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" şeklinde konuştu.
Öte yandan Vecdet Öz, Adalet Partisi'nin GİK kararının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yönünde olduğunu ifade etmişti.
ATA İTTİFAKI HANGİ PARTİLERDEN OLUŞUYOR?
Ata İttifakı; Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşuyor.