Adana Demirspor - Beşiktaş MAÇ SONUCU! Adana - BJK maçı kaç kaç bitti? Özet ve goller





70. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahası içinde Saiss, Cherif Ndiaye ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

90+2. dakikada Beşiktaş bir penaltı daha kazandı. Geri pasta kaleci Ertaç Özbir ile mücadele eden Gedson Fernandes, yerde kaldı. Pozisyonun devamında maçı durduran hakem Filiz, VAR'dan gelen uyarı sonrası saha kenarında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.

Beşiktaş, sahadan 4-1 galip ayrıldı.