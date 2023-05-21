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    • 21.05.2023 10:31
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    • 21.05.2023 10:33
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    Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyon girecek Türkiye? Kuru Otlar Üstüne konusu ne, neyi anlatıyor? İşte oyuncular ve karakterleri!

    Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne" filminin gösterimi yapıldı. Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Peki Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyon girecek Türkiye? Kuru Otlar Üstüne konusu ne, neyi anlatıyor? İşte oyuncular ve karakterleri!

    Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyon girecek Türkiye?

    Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler soruları filmin vizyona gireceği tarihin yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. İşte detaylar...

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Ancak Türkiye'de çıkacağı tarih henüz duyurulmadı.

    KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCULARI KİMLER?

    Kuru Otlar Üstüne filminde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol alıyor.

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?

    Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

        KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KARAKTERLERİ

        Deniz Celiloğlu - Samet

        Merve Dizdar - Nuray

        Musab Ekici - Kenan

        Ece Bağcı - Sevim

        Erdem Şenocak - Tolga

        Yüksel Aksu - Vahit

        Münir Can Cindoruk - Feyyaz

        Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

        Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

        Cengiz Bozkurt - Polis

        S. Emrah Özdemir - Çavuş

        Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

        Elit Andaç Çam - Firdevs

        Nalan Kuruçim - Kevser

        Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

        Eylem Canpolat - Halime
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        Haberler Haberler Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyon girecek Türkiye? Kuru Otlar Üstüne konusu ne, neyi anlatıyor? İşte oyuncular ve karakterleri!
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