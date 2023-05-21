Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyon girecek Türkiye? Kuru Otlar Üstüne konusu ne, neyi anlatıyor? İşte oyuncular ve karakterleri!

Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek, konusu ne, oyuncuları kimler soruları filmin vizyona gireceği tarihin yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. İşte detaylar...
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Ancak Türkiye'de çıkacağı tarih henüz duyurulmadı.
KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCULARI KİMLER?
Kuru Otlar Üstüne filminde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol alıyor.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.