Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il ve ilçede? Defne Devlet Hastanesi ne zaman açılacak? 300 yataklı, 12 ameliyathaneli...

Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin yapımına 24 Mart'ta başlanmıştı. 60 günde bitirildi ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak. Peki Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il ve ilçede? Defne Devlet Hastanesi ne zaman açılacak?