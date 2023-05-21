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    • Haberler
    • 21.05.2023 14:22
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    • 21.05.2023 14:23
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    Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il ve ilçede? Defne Devlet Hastanesi ne zaman açılacak? 300 yataklı, 12 ameliyathaneli...

    Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il ve ilçede sorusu 21 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törenin akabinde sıkça araştırılır oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek olan Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitirildi. Hastanede 300 yatak, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane bulunuyor. İşte detaylar.

    Defne Devlet Hastanesi nerede, ne zaman açılacak?

    Hatay Defne Devlet Hastanesi'nin yapımına 24 Mart'ta başlanmıştı. 60 günde bitirildi ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak. Peki Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il ve ilçede? Defne Devlet Hastanesi ne zaman açılacak?

    DEFNE DEVLET HASTANESİ NEREDE, HANGİ İLDE VE İLÇEDE?

    Defne Devlet Hastanesi Hatay'ın Defne ilçesinde inşa edildi.

    Hastanenin açık adresi ise şöyle;

    Bostancık, 31160 Defne/Hatay

    DEFNE DEVLET HASTANESİ KAÇ YTATAKLI?

    Defne Devlet Hastanesi'nin 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunuyor.
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    Haberler Haberler Defne Devlet Hastanesi nerede, hangi il ve ilçede? Defne Devlet Hastanesi ne zaman açılacak? 300 yataklı, 12 ameliyathaneli...
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