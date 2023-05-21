Adana deprem son dakika! 21 Mayıs Adana Saimbeyli'de deprem mi oldu? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi! Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde...

Adana Saimbeyli'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
ADANA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." dedi.