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    • Haberler
    • 21.05.2023 15:54
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    • 21.05.2023 16:16
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    Adana deprem son dakika! 21 Mayıs Adana Saimbeyli'de deprem mi oldu? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi! Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde...

    Son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Son dakika haberine göre Adana'da deprem meydana geldi. İşte detaylar...

    Adana’da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi

    Adana Saimbeyli'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

    Adana'da saat 15.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    ADANA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

    Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." dedi.

        AFAD BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

        AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

        'Adana ilimiz Saimbeyli ilçesinde saat 15:46'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

        Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

        Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım.' ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Haberler Adana deprem son dakika! 21 Mayıs Adana Saimbeyli'de deprem mi oldu? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi! Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde...
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