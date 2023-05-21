Adana deprem son dakika! 21 Mayıs Adana Saimbeyli'de deprem mi oldu? KANDİLLİ - AFAD son depremler listesi! Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde...

Depremin 6,67 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ADANA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar bildirilen bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." dedi.